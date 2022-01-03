В Боровском районе столкнулись две иномарки

Региональное управление МЧС сообщает об аварии в Боровском районе.

В понедельник, 3 января, около 14:10 на 18 километре дороги Малоярославец – Боровск столкнулись «Хендай» и «Ниссан».

По информации пресс-службы ГУ МЧС, пострадал один человек.

Обстоятельства ДТП расследуются.

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