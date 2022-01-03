В Мещовском районе столкнулись сразу 5 автомобилей
В понедельник, 3 января, в Калужском регионе произошло ДТП. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
В 13 часов на 216 километре трассы М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись ВАЗ-2108, ВАЗ-2111, «Ниссан», «Мицубиси» и «Фольксваген».
Пострадали несколько человек.
Обстоятельства дорожного происшествия пока расследуются.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!