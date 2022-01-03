За сутки в Калужской области произошли два пожара

За минувшие сутки в Калужском регионе произошли два пожара. Об этом рассказывает главное управление МЧС по Калужской области.

В воскресенье, 2 января, около 16:50 загорелась баня в деревне Фотьяново Износковского района. К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 3 января, в 6:25 пожарным поступил вызов в поселок Мирный Барятинского района.

Подробности возгорания и причины пока устанавливаются.

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