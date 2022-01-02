В Калужской области пешехода сбили два легковых автомобиля

В ночь на воскресенье, 2 января, в Жуковском районе пешехода сбили сразу два автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на трассе М3 «Украина» рядом с деревней Доброе человека сбили «Рено Меган» и «Хонда Джаз».

Пока нет информации о состоянии сбитого человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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