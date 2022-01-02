В Калужской области грузовой «Мерседес» перекрыл дорогу после столкновения с «Фольксвагеном»

В ночь на воскресенье, 2 января, на дороге Калуга – Медынь в Дзержинском районе столкнулись грузовой автомобиль «Мерседес» и легковушка «Фольксваген». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Как сообщил очевидец в группе «Калуга ДТП», авария произошла на участке между Жилетово и Полотняным Заводом.

После столкновения «Фольксваген» вылетел в кювет, а грузовик развернуло на дороге.

По данным МЧС, в аварии пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. В управлении ГИБДД по Калужской области нам сообщили, что пострадали 19-летний водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка.

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