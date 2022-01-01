В Калужской области в новогоднюю ночь сбили пешехода

Около 4:50 утра в субботу, 1 января, на станции Зикеево в Жиздринском районе сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла на улице Центральной. Человек попал под колеса «Дэу Нексия».

Пока нет информации о состоянии пострадавшего. У автомобиля разбито лобовое стекло.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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