На подъезде к Калуге 32-летняя женщина погибла в массовом ДТП

Как мы уже рассказывали, массовое ДТП произошло на 13 километре подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» около 18:20 в четверг, 30 декабря. В этой аварии погибла 32-летняя женщина, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель «Киа Соренто» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». После этого «Лада» столкнулась с «Опелем».

Погибла 32-летняя пассажирка «Лады». Различные травмы получил 35-летний водитель «Лады».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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