В Калужской области «Санг Йонг» сбил пешехода и вылетел в кювет

Около 17:40 в четверг, 30 декабря, на трассе А-130 «Москва - Рославль» в Малоярославецком районе водитель автомобиля «Санг Йонг» сбил пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла недалеко от села Кудиново.

По предварительным данным, автомобилист сбил пешехода и вылетел в кювет.

Пострадал пешеход и еще один человек, находившийся в машине.

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