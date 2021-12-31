На подъезде к Калуге несколько человек пострадали в массовом ДТП

Около 18:15 в четверг, 30 декабря, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

«Лада», «Опель» и «Киа» столкнулись на 13 километре – это участок между Мстихино и поворотом на санаторий «Строитель».

По информации МЧС, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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