На подъезде к Калуге несколько человек пострадали в массовом ДТП
Около 18:15 в четверг, 30 декабря, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
«Лада», «Опель» и «Киа» столкнулись на 13 километре – это участок между Мстихино и поворотом на санаторий «Строитель».
По информации МЧС, пострадали несколько человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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