В Калуге водитель «Форда» сбил 28-летнюю девушку

Около 20:07 в среду, 29 декабря, в Калуге на перекрестке улицы Луначарского и переулка Воскресенского пешеход попал под колеса «Форда Фокус». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель двигался по улице Луначарского со стороны улицы Кирова и сбил 28-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую на скорой помощи отвезли в БСМП, где ей оказали помощь и отпустили домой.

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