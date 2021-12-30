Водитель «Лады» врезался в столб в Кирове Калужской области

Региональное управление МЧС сообщает об аварии в городе Кирове.

На улице Ленина «Лада Калина» врезалась в столб в 21 час.

Пострадал один человек.

Подробности ДТП пока расследуются.

Тем временем

В аварии на Салтыкова-Щедрина в Калуге пострадал человек.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!