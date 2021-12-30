В аварии на Степана Разина в Калуге пострадал человек

Незадолго до пяти утра 30 декабря в Калуге на перекрестке улиц Степана Разина и Никитина столкнулись две легковушки.

Подробности ДТП не сообщаются, но судя по фотоматериалам и информации, предоставленным ГУ МЧС по Калужской области, автомобили «Лада Гранта» и «Киа» не поделили перекресток.

Кто не уступил и почему, в данный момент разбирается ГИБДД. Сообщается об одном пострадавшем в этой аварии.

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