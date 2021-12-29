В Калужской области женщина из ревности подожгла дом, в котором погибли два человека

В Калужской области следователи предъявили обвинение 61-летней женщине, которую обвиняют в двойном убийстве. В среду, 29 декабря, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как мы уже рассказывали, 23 декабря на улице Пушкина в селе Износки сгорел четырехквартирный жилой дом. Вскоре стало известно, что здание подожгли.

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 52-летнего мужчины и 56-летней женщины.

По версии следствия, обвиняемая и погибшие поссорились. После этого 61-летняя женщина вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в дом.

- В ходе проверки показаний на месте обвиняемая сообщила, что затаила обиду на бывшего сожителя, который в тот день сообщил ей о прекращении отношений, и его новую знакомую, поэтому решилась на преступление, - заявили в Следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается. Другие жители сгоревшего дома проживают сейчас у родственников.

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