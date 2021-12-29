В Медыни два человека пострадали в столкновении «Мерседеса» и «Жигулей»

Около 7 утра во вторник, 28 декабря, на перекрестке улиц Колхозной и Шевцова в Медыни произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель фургона «Мерседес» не уступил дорогу «Жигулям».

Различные травмы получили 42-летний водитель «Жигулей» и его 39-летняя пассажирка.

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