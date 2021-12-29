В Калужской области 59-летний мужчина пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Около 10 утра в среду, 29 декабря, на улице Центральной в деревне Величково Жуковского района столкнулись автомобили «Лада» и «Мазда». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

После столкновения «Лада» вылетела в кювет и перевернулась.

По нашим данным, в аварии пострадал 59-летний водитель «Лады».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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