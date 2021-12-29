В Калужской области пропала 38-летняя женщина

В поселке Бабынино Калужской области пропала 38-летняя Жаннета КАШПЕРКО. Об этом сообщили в среду, 29 декабря, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз женщину видели 15 декабря.

На данный момент нет данных, где она может находиться.

Опубликованы фото и приметы пропавшей женщины:

Рост – 160 см,

Нормальное телосложение,

Светло-русые волосы,

Серые глаза,

Зеленая куртка,

Светло-коричневая водолазка,

Голубые джинсы,

Черные ботинки с красными вставками.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в Калуге продолжаются поиски 36-летней Ксении Анисенко, которая пропала 20 декабря.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!