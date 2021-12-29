В Калужской области пропала 38-летняя женщина
В поселке Бабынино Калужской области пропала 38-летняя Жаннета КАШПЕРКО. Об этом сообщили в среду, 29 декабря, в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз женщину видели 15 декабря.
На данный момент нет данных, где она может находиться.
Опубликованы фото и приметы пропавшей женщины:
- Рост – 160 см,
- Нормальное телосложение,
- Светло-русые волосы,
- Серые глаза,
- Зеленая куртка,
- Светло-коричневая водолазка,
- Голубые джинсы,
- Черные ботинки с красными вставками.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калуге продолжаются поиски 36-летней Ксении Анисенко, которая пропала 20 декабря.
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