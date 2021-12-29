В Калуге водитель «Ниссана» сбил 50-летнюю женщину на Грабцевском шоссе

Около 20:20 во вторник, 28 декабря, на Грабцевском шоссе в Калуге у дома №32 сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 50-летняя женщина пересекала проезжую часть не по переходу и попала под колеса «Ниссана Альмера». 26-летний водитель двигался со стороны улицы Платова в сторону улицы Маяковского.

Пострадавшую на скорой доставили в БСМП. Врачи оказали женщине помощь и отпустили ее домой.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!