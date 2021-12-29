В Калуге 45-летняя женщина пострадала в ДТП на Грабцевском шоссе

Около 19:50 во вторник, 28 декабря, на перекрестке Грабцевского шоссе и улице Маяковского в Калуге столкнулись «Дэу Нексия» и «Рено Меган». Подробности о ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 42-летний водитель «Дэу» поворачивал налево с улицы Маяковского и не пропустил «Рено», двигавшийся по Грабцевскому шоссе.

Различные травмы получила 45-летняя пассажирка «Рено». Скорая помощь доставила ее в больницу. Врачи оказали женщине помощь и отпустили домой.

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