В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Тойоты» и «Лады»

Как мы уже рассказывали, днем в понедельник, 27 декабря, на трассе М3 «Украина» на участке между мостом через Угру и деревней Куровское произошло ДТП. Подробности во вторник сообщило управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Лады Гранта» двигался в сторону Брянска и врезался в стоящую на проезжей части «Тойоту Королла».

Различные травмы получили две пассажирки «Тойоты» - 18-летняя девушка и 41-летняя женщина.

Ранее, напомним, в МЧС сообщали, что повреждения в этом ДТП получил также «Форд Мондео».

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