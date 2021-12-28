В Калужской области водитель «Рено» насмерть сбил 55-летнего пешехода

В Медыни водитель «Рено» насмерть сбил пешехода. ДТП произошло около 7:50 утра в понедельник, 27 декабря, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 25-летний водитель легкового автомобиля «Рено» двигался по улице Карла Либкнехта и сбил 55-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода.

Пострадавший скончался в больнице.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!