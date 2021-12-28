В Калуге попал на видео момент ДТП с тремя автомобилями на улице Московской

Утром в понедельник, 27 декабря, на улице Московской в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Обошлось без пострадавших.

Они столкнулись на перекрестке с улицей Пролетарской – недалеко от Дома правительства.

По предварительной информации водитель легкового автомобиля двигался по Московской в сторону улицы Кирова, пытался повернуть налево и не пропустил встречку. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора, которую выложили в группе «Дорожный патруль - Калуга».

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