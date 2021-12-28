В Калуге попал на видео момент ДТП с тремя автомобилями на улице Московской
Утром в понедельник, 27 декабря, на улице Московской в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Обошлось без пострадавших.
Они столкнулись на перекрестке с улицей Пролетарской – недалеко от Дома правительства.
По предварительной информации водитель легкового автомобиля двигался по Московской в сторону улицы Кирова, пытался повернуть налево и не пропустил встречку. Момент ДТП попал на запись видеорегистратора, которую выложили в группе «Дорожный патруль - Калуга».
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!