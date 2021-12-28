Три автомобиля столкнулись на трассе под Калугой

Около 16:00 в понедельник, 27 декабря, на 179 километре трассы М3 «Украина» столкнулись три автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло в Дзержинском районе недалеко от Калуги – на участке трассы между мостом через Угру и деревней Куровское.

Разбились «Форд Мондео», «Тойота Королла» и «Лада Гранта».

По информации спасателей, пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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