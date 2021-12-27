В Калужской области три человека пострадали в массовом ДТП

Около 9:55 утра в понедельник, 27 декабря, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло массовое ДТП. Три автомобиля столкнулись рядом с деревней Большое Ноздрино, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, разбились грузовая «Газель», «Киа» и «Нива Шевроле».

По нашей информации, различные травмы получили три человека: 23-летний водитель «Киа», 50-летний пассажир «Киа» и 59-летний водитель «Нивы». Все они доставлены в Центральную районную больницу Боровского района.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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