В Калуге женщина и ребенок пострадали в ДТП на улице Московской

Около 20:10 в воскресенье, 26 декабря, на улице Московской в Калуге в районе дома №293 столкнулись легковые автомобили «Джили» и «Пежо». В результате аварии пострадали женщина и ребенок, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 39-летняя женщина за рулем «Джили» двигалась в сторону центра, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Пежо».

Различные травмы получила сама предполагаемая виновница и ехавшая с ней девятилетняя девочка. Госпитализация им не понадобилась.

Авария произошла на мосту через реку Терепец.

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