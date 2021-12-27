В Калужской области 36-летняя женщина погибла в ДТП с фурой

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 25 декабря, на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе столкнулись «Тойота Королла» и фура «Мерседес». Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулем «Тойоты» двигалась со стороны Калуги, около 19:30 недалеко от деревни Высокое зацепила обочину и потеряла управление. Машину выбросило на встречную полосу прямо под фуру.

От полученных травм водитель «Тойоты» умерла в автомобиле «Скорой помощи». Различные травмы получил четырехлетний мальчик, ехавший с ней. Ребенка доставили в детскую областную больницу. В машине он ехал в детском кресле.

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