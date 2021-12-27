В Калуге с 1 декабря ищут 40-летнюю женщину
В Калуге пропала 40-летняя Ирина АНДРЮЩЕНКО. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз женщину видели 1 декабря.
Пока нет информации, где она может находиться.
Приметы пропавшей:
- Рост – 172 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Белая куртка-пуховик,
- Синие джинсы,
- Черные сапоги,
- Белая шапка с козырьком,
- Коричневая дамская сумка.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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