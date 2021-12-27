В Калуге с 1 декабря ищут 40-летнюю женщину

В Калуге пропала 40-летняя Ирина АНДРЮЩЕНКО. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз женщину видели 1 декабря.

Пока нет информации, где она может находиться.

Приметы пропавшей:

Рост – 172 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Белая куртка-пуховик,

Синие джинсы,

Черные сапоги,

Белая шапка с козырьком,

Коричневая дамская сумка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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