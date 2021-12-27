ГИБДД назвала причины массового ДТП на улице Набережной, в которой погиб 20-летний водитель

Утром в понедельник, 27 декабря, управление ГИБДД по Калужской области сообщило причины массового ДТП на улице Набережной, в которой погиб 20-летний водитель. Как мы уже рассказывали, авария произошла утром 25 декабря рядом с Центральным парком культуры и отдыха.

По предварительной информации, около 7 утра 20-летний водитель «Лады» двигался со стороны Гагаринского моста, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Транспортер». После этого «Лада» столкнулась с попутным «Рено Дастер» и встречным автомобилем «Лада Икс Рей».

Предполагаемый виновник аварии скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В больницу с травмами доставили 54-летнего водителя «Траспортера».

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