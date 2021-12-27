В Калуге на концерте группы «Кипелов» зритель пытался прорваться в гримерку и устроил драку

В минувший четверг, 23 декабря, после концерта группы «Кипелов» в Калуге произошла потасовка в здании «Арены КТЗ». Проверку по данному инциденту проводит управление МВД по Калужской области.

Официальный комментарий опубликовало концертное агентство, которое организовывало выступление «Кипелова». Зритель после концерта прошел в зону гримерок. На просьбы покинуть помещение он начал вести себя агрессивно, выражался нецензурными словами и начал драку.

- Обезвредить его смогли наши помощники и технические работники, осуществлявшие в это время демонтаж концертного оборудования на сцене, - пояснили в агенстве. - Незначительные травмы в результате драки получил наш помощник (рваная рана ладони) и технический работник (удар по лицу).

Музыканты «Кипелова» не пострадали.

Предполагаемый виновник ушел из здания на улицу. К тому моменту на вызов уже прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

- Материалы для дальнейшей проверки и принятия решения направлены по подследственности в следственные органы, - заявили в полиции.

Позже появилась информация, что драку в «Арене КТЗ» устроил сотрудник Росгвардии. Официально эти сведения пока не подтвердили.

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