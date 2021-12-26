В Калужской области пропал 56-летний мужчина

В городе Кременки Жуковского района пропал 56-летний Александр РАШИДОВ. Его не видели с 23 декабря, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Калужской области.

Волонтеры опубликовали фото и список примет пропавшего:

Рост 170 см,

Телосложение худощавое,

Волосы черные,

Глаза карие,

Одежда: синяя телогрейка, синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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