В Калужской области поджог стал причиной пожара, в котором погибли два человека

Как мы уже рассказывали, в четверг, 23 декабря, на улице Пушкина в селе Износки при пожаре в жилом доме погибли два человека – 52-летний мужчина и 56-летняя женщина. Огонь полностью уничтожил имущество в одноэтажном доме, разделенном на четыре квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщили в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».

- Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося и лица, причастного к преступлению, - заявили в Следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается.

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