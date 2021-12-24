В Калужской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
В четверг, 23 декабря, на улице Пушкина в селе Износки Калужской области сгорел одноэтажный жилой дом, разделенный на четыре квартиры. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
На месте тушения спасатели обнаружили тела двух погибших человек – 52-летнего мужчины и 56-летней женщины.
Огонь уничтожил имущество в четырех квартирах и кровлю на всей площади.
Площадь сгоревшего дома – 105 квадратных метров.
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