В Калужской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

В четверг, 23 декабря, на улице Пушкина в селе Износки Калужской области сгорел одноэтажный жилой дом, разделенный на четыре квартиры. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

На месте тушения спасатели обнаружили тела двух погибших человек – 52-летнего мужчины и 56-летней женщины.

Огонь уничтожил имущество в четырех квартирах и кровлю на всей площади.

Площадь сгоревшего дома – 105 квадратных метров.

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