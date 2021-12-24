В Калужской области ночью сгорела автомойка с машиной

В ночь на пятницу, 24 декабря, в Малоярославецком районе Калужской области сгорела автомойка самообслуживания, расположенная на 112 километре трассы М3 «Украина». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар начался около 2:50. Огонь уничтожил два бокса мойки и находившийся внутри автомобиль «Шевроле».

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Боксы площадью 50 квадратных метров выгорели полностью.

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