В Калуге грузовик МАН врезался в «Рено» на Пучковском мосту
Около 18:40 в четверг, 23 декабря, на Пучковском мосту в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАН врезался в попутный «Рено». Обе машины двигались со стороны улицы Болдина и выезжали на мост в сторону Пучково.
По данным спасателей, в аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
UPD. Управление ГИБДД по Калужской области уточнило, что 40-летний водитель грузовика не соблюдал дистанцию. Пострадал 41-летний водитель «Рено».
У легковушки смята задняя часть.
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