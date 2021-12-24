В Калуге грузовик МАН врезался в «Рено» на Пучковском мосту

Около 18:40 в четверг, 23 декабря, на Пучковском мосту в Калуге произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАН врезался в попутный «Рено». Обе машины двигались со стороны улицы Болдина и выезжали на мост в сторону Пучково.

По данным спасателей, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Управление ГИБДД по Калужской области уточнило, что 40-летний водитель грузовика не соблюдал дистанцию. Пострадал 41-летний водитель «Рено».

У легковушки смята задняя часть.

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