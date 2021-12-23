В Калужской области водитель «Ивеко» пострадал в столкновении с фурой

Около 14:00 в четверг, 23 декабря, на 254 километре трассы М3 «Украина» в Сухиничском районе столкнулись грузовые автомобили «Ивеко» и «Скания». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Веребьево водитель «Ивеко» врезался в попутную фуру «Скания».

По нашей информации, в результате аварии пострадал водитель «Ивеко». С переломами ног его госпитализировали в Центральную районную больницу Сухиничского района.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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