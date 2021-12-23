В Обнинске водитель «Шкоды» сбила 34-летнего мужчину на переходе
Как мы уже рассказывали, утром 22 декабря на проспекте Ленина в Обнинске сбили пешехода. Подробнее об этом происшествии в четверг, 23 декабря, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 31-летняя женщина за рулем «Шкоды Фабиа» сбила 34-летнего мужчину, который пересекал проспект по нерегулируемому переходу.
У пострадавшего зафиксированы различные травмы.
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