В Калужской области двое детей пострадали при пожаре в жилом доме

Около 19:50 в среду, 22 декабря, в деревне Жилетово Дзержинского района произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

В результате пожара пострадали двое детей – двух и четырех лет. Они надышались угарным газом.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пожар произошел на первом этаже многоквартирного дома.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!