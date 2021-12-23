В Калуге третьи сутки ищут пропавшую 36-летнюю сотрудницу МГТУ Баумана

В Калуге третий день продолжаются поиски 36-летней Ксении АНИСЕНКО (Копцовой). Инженер кафедры «Материаловедение и химия» калужского филиала МГТУ имени Баумана пропала 20 декабря.

Вечером 22 декабря поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» обратился к калужским водителям с просьбой проверить записи регистраторов, если они 20 декабря проезжали в промежуток с 12:40 до 13:40 в районе дома №3 на улице Пушкина.

- Мы делаем все возможное, чтобы Ксения вернулась домой, - заявили волонтеры. - Если ваш видеорегистратор зафиксировал нужный период и вы готовы передать нам записи, позвоните, пожалуйста, на номер горячей линии отряда 8(800)700-54-52 или свяжитесь с информационными координаторами поиска Ольгой (89109185360) или Натальей (89105101418).

Ранее были опубликованы фото и приметы пропавшей калужанки.

Рост: 176 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: зеленые.

Волосы: черные.

Была одета: серая стеганая куртка, черные брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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