В Калужской области 34-летний мужчина погиб и три женщины пострадали в столкновении «Жигулей» и «Лады»

Около 4:20 утра в четверг, 23 декабря, «Жигули» и «Лада Ларгус» столкнулись на 100 километре трассы М3 «Украина». Авария произошла на участке между Балабаново и Обнинском, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, «Ларгус» врезался в водительскую сторону «Жигулей». Кто именно из водителей нарушил правила, сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД.

По информации нашего источника, в результате аварии погиб 34-летний водитель «Жигулей». С тяжелыми травмами в больницу попали две женщины из этой машины - 32 и 56 лет. Также госпитализирована в Клиническую больницу №8 Обнинска 47-летняя женщина, ехавшая за рулем «Лады».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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