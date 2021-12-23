В Калужской области водитель «Форда» насмерть сбил пешехода

Около 23:50 в среду, 22 декабря, на трассе М3 «Украина» в Малоярославецком районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчину сбил водитель грузового автомобиля «Форд». Личность погибшего пока не установлена. На вид ему около 40-50 лет.

Авария произошла на 117 километре трассы недалеко от деревни Карпово.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Управление ГИБДД по Калужской области сообщило, что за рулем был 29-летний водитель. Он двигался со стороны Калуги.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!