В Калуге пропала 36-летняя женщина

В понедельник, 20 декабря, в Калуге пропала 36-летняя Ксения АНИСЕНКО (Копцова). Об этом сообщили вечером во вторник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Женщина не выходит на связь.

Пока нет информации, где она может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 176 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: зеленые.

Волосы: черные.

Была одета: серая стеганая куртка, черные брюки, черные ботинки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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