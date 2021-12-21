В Калуге пропала 36-летняя женщина
В понедельник, 20 декабря, в Калуге пропала 36-летняя Ксения АНИСЕНКО (Копцова). Об этом сообщили вечером во вторник в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Женщина не выходит на связь.
Пока нет информации, где она может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 176 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: зеленые.
- Волосы: черные.
- Была одета: серая стеганая куртка, черные брюки, черные ботинки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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