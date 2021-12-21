В Калуге водитель «Хендая» сбил пешехода на улице Ленина

Около 15:40 во вторник, 21 декабря, на улице Ленина в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

ДТП произошло у дома №92 на перекрестке улицы Ленина и Старичкова переулка.

По предварительным данным, водитель «Хендая» двигался в сторону Старого Торга и сбил пешехода, который пересекал проезжую часть по переходу. У кого какой сигнал светофора горел в этот момент, пока не сообщается.

МЧС рассказало, что пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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