В Калуге при взрыве бытового газа пострадал 43-летний мужчина

Пожар в многоквартирном доме на улице Моторной в Калуге днем 21 декабря начался после взрыва бытового газа. Об этом на планерке в городской управе сообщил глава администрации областного центра Дмитрий ДЕНИСОВ.

В результате происшествия пострадал 43-летний мужчина, проживавший в квартире на втором этаже.

- Взрывной волной он оказался за пределами жилого помещения на улице, - пояснил Денисов. - Дай бог ему здоровья, чтобы он скорее выздоровел.

По предварительным данным, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии с множественными ожогами.

Остальных жильцов многоквартирного дома на улице Моторной городская управа переселяет в маневренный фонд. Для людей подготовили восемь комнат в общежитиях на улице Московской.

- Сейчас требуется особое к ним отношение, сейчас холодно на улице. Нужно их оперативно разместить в муниципальном общежитии, - попросил на планерке Денисов. - Туда уже прибыл наш автобус, где можно переждать, вещи забрать самые необходимые и переехать на какое-то время в маневренный жилфонд.

- Восемь комнат на Московской, 221 и Московской, 222. Это общежития. Пока там, а потом уже будем думать, - прокомментировал начальник управления ЖКХ Калуги Александр Колесов.

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