В Калужской области женщина и двое детей пострадали в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

Около 14:00 во вторник, 21 декабря, на 132 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе произошло массовое ДТП. В аварии пострадали женщина и двое детей, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, в Головтеево водитель автомобиля «Хавал» двигалась в сторону Калуги, выехала на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулась с «Ладой». После этого «Хавал» отбросило на встречную полосу под фуру.

Различные травмы получили водитель «Хавала», а также ехавшие с ней дети 4 и 14 лет. Все они госпитализированы в Калугу.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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