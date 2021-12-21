В Калуге охранник не пустил беременную девушку в роддом, и у нее случился выкидыш

Вечером 20 декабря в социальных сетях опубликовали обращение жительницы Калуги к губернатору Владиславу Шапше и министерству здравоохранения Калужской области. Видео она записала еще 1 декабря.

Калужанка рассказала, что в конце ноября у нее на четвертой неделе беременности случился выкидыш после того, как она не смогла с направлением на срочную госпитализацию вовремя попасть в городской роддом на улице Горького. По ее словам, преградой стал охранник, который не пропускал пациентку в неприемные часы.

- В 11:40 утра я уже была в больнице, искала необходимое мне отделение, - сообщила в видеообращении девушка. - Я нашла нужную мне дверку, попыталась зайти, но дверь оказалась закрыта. Мне открыл дверь охранник, он не представился, я до сих пор не знаю, как его зовут, какая у него фамилия. Я объяснила ему, что у меня срочная госпитализация, что у меня направление врача на госпитализацию. На что он, посмотрев мои документы, сказал: «Вот с этими всеми бумажками вы приходите с 9 до 10 утра и с часу до двух. Сейчас мы не принимаем. Вы приходите и записываетесь на госпитализацию. Вам назначают дату и время, в которые вы приезжаете с вещами и вас госпитализируют». Сказать, что я была в шоке, конечно, ничего не сказать. Я несколько раз попыталась объяснить ему, что у меня срочная госпитализация, что у меня кровь идет. На что он не стал меня слушать. Повторил то, что госпитализация с 9 до 10 и с часу до двух, и сейчас он не будет принципиально принимать никаких мер. Я, конечно, была в шоке. Я не пыталась ни с кем ругаться, я не хотела никакого конфликта. Но то, что на меня в принципе повысили голос… Я очень чувствительный человек, я приняла это очень близко к сердцу уже в тот момент. Я вышла на улицу, я стояла на улице. У меня начал болеть живот. Я позвонила своему отцу, который пока приехал с другого конца города. Минут 20 он ехал. Стояла на улице, мерзла. У меня тянуло живот, с каждой минутой все сильнее.

Когда отец калужанки приехал, он буквально силой ворвался в здание роддома и поднял шум, на который отреагировали врачи.

- Позвали акушера, который меня принял, охранник все это время орал, ругался, мешал врачам, мешал нам общаться с врачами, - утверждает девушка. - Пока это все происходило, у меня начались очень сильные боли. Я сидела, была готова расплакаться от того, как у меня сильно болел живот. Я очень сильно перенервничала. Для меня это было очень большим стрессом. Одно дело, когда ты идешь и кто-то тебе нахамил. Ну и что, это понятно. А другое дело, когда тебе требуется медицинская помощь. И какой-то охранник не дает оказать ее тебе.

Беременную отправили в палату на четвертый этаж. Уже оттуда она пошла в туалет, где и случился выкидыш.

- Почему охранник и уборщица имеют право решать, жить ребенку, жить кому-либо вообще или нет. Почему это решают не врачи даже? Что происходит? – задается вопросами калужанка.

На обращение во вторник, 21 декабря, отреагировало министерство здравоохранения Калужской области.

- По данному случаю проведено расследование, охранник уволен, с персоналом проведена беседа, - прокомментировали в Минздраве. - Медицинская помощь женщине была оказана в полном объеме, вина медицинского персонала не установлена.

Отметим, что уже после данного инцидента в городском роддоме Калуги сменился главный врач. Вместо Елены Смирновой эту должность 6 декабря заняла Ольга Гульченко.

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