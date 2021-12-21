В Калуге один человек пострадал при пожаре в жилом доме на улице Моторной

Около 13:45 во вторник, 21 декабря, на улице Моторной в Калуге произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По предварительным данным, загорелась одна из квартир на втором этаже.

Пострадавшему человеку медики оказывают помощь.

На месте работают спасатели.

Причины пожара устанавливаются.

В прокуратуре пока не подтверждают появившуюся информацию, что квартира загорелась после взрыва газа.

UPD. Позже в прокуратуре уточнили, что пострадал 43-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии.

А городской голова Дмитрий Денисов подтвердил, что произошел взрыв бытового газа.

Фото с места происшествия.

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