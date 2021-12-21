В Калуге один человек пострадал при пожаре в жилом доме на улице Моторной
Около 13:45 во вторник, 21 декабря, на улице Моторной в Калуге произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
По предварительным данным, загорелась одна из квартир на втором этаже.
Пострадавшему человеку медики оказывают помощь.
На месте работают спасатели.
Причины пожара устанавливаются.
В прокуратуре пока не подтверждают появившуюся информацию, что квартира загорелась после взрыва газа.
UPD. Позже в прокуратуре уточнили, что пострадал 43-летний мужчина. Он находится в тяжелом состоянии.
А городской голова Дмитрий Денисов подтвердил, что произошел взрыв бытового газа.
Фото с места происшествия.
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