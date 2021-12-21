В Калужской области 61-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Вечером в понедельник, 20 декабря, в поселке Мятлево Износковского района при пожаре в жилом доме погиб 61-летний мужчина. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, частный дом загорелся из-за разрушения верхней части кирпичной кладки дымохода.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 61-летнего хозяина дома. Его жена в этот момент была на работе и не пострадала.

Следователи проводят проверку. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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