В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады Гранта» и «Газели»

Около 7:45 утра во вторник, 21 декабря, в Боровском районе столкнулись «Газель» и автомобиль «Лада Гранта». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла в Ермолино на улице ОПХ Ермолино.

По нашим данным, в столкновении на перекрестке пострадали двое мужчин: 70-летний водитель «Лады» и его 50-летний пассажир.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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