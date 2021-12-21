В Калужской области «Киа» врезался в отбойник, пострадали два человека

В ночь на вторник, 21 декабря, на 144 километре трассы М3 «Украина» в Малоярославецком районе врезался в металлический отбойник автомобиль «Киа». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Авария произошла около 4:30 рядом с Детчино.

По нашим данным, пострадали два человека: 26-летняя водитель и 27-летний пассажир.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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