В Калужской области погибли двое рабочих, которых придавило ковшом погрузчика

Утром в понедельник, 20 декабря, в селе Тарутино Жуковского района погибли двое рабочих. Трагедия произошла около 9:45, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По предварительным данным, двух работников колхоза имени Гурьянова придавило ковшом погрузчика, который они ремонтировали.

Погибшим - 50 и 60 лет.

- Прокурор выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, подчеркнули в прокуратуре.

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