В Калужской области 48-летняя женщина пострадала в столкновении «Рено» и «Фольксвагена»

Около 11:35 в воскресенье, 19 декабря, в Калужской области столкнулись «Рено Сандеро» и «Фольксваген Тигуан». Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла на границе деревни Хохловка и села Перемышль. По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем «Рено» двигалась в сторону районного центра, выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген».

Различные травмы получила сама предполагаемая виновница ДТП. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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